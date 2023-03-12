خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم على موقع هيئة التأمينات

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إتاحة الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم على موقع هيئة التأمينات، ضمن عديد من الخدمات الإلكترونية المتاحة، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين، مشيرة إلى أنّه يمكن لصاحب المعاش من خلال الموقع الإلكتروني معرفة قيمة ما يحصل عليه، وكذلك الزيادة التي تضاف له بين الوقت والآخر.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم على موقع هيئة التأمينات

وتزامنًا مع زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من شهر أبريل المقبل 2023، يمكن لصاحب المعاش الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم على موقع هيئة التأمينات، والاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، واستعراض تطور زيادة المعاش من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم من خلال إدخال اسم المستخدم.

- ثاني خطوة إدخال كلمة المرور.

- ثالث خطوة تسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

- إذا لم تكن مستخدمًا يمكنك التسجيل حتى يتم استخدام جميع الخدمات الإلكترونية.

زيادة المعاشات بنسبة 15% في أول أبريل

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، زيادة المعاشات بنسبة 15% في الأول من أبريل المقبل، تزامنًا مع صرف معاشات شهر أبريل، لنحو 11 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، لافتة إلى أنّ الزيادة ستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها.

صرف منحة استثنائية

ولفتت هيئة التأمينات الاجتماعية إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بصرف منحة استثنائية شهرية، لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه، تُصرف مع معاش شهر نوفمبر الماضي 2022 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه.