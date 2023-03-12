رئيس كوريا الجنوبية: نبذل مزيدا من الجهود لتحسين العلاقات مع اليابان

أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الأحد، أنه يبذل المزيد من الجهود لتحسين علاقات بلاده مع اليابان؛ وذلك قبل زيارته المقررة لطوكيو هذا الأسبوع.

تحسين العلاقات بين البلدين

وشدد يون - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» - على أن تحسين العلاقات مع اليابان يعد ضروريا من جوانب مختلفة بما في ذلك الأمن والاقتصاد والثقافة، مؤكدا أنه «يتحمل المسئولية الكاملة عن قرار تعويضات العمل في زمن الحرب الذي تم الإعلان عنه مؤخرا لحل أزمة طال أمدها مع اليابان».

وقال يون إنه «نفذ الوعد الذي قطعه خلال حملته لانتخابات الرئاسة؛ فأصدر تعليماته لوزارة الخارجية للتوصل إلى حل للأزمة»، موضحا أنه «تم اتخاذ هذا القرار والتوصل إليه من قبل الحكومة بعد العديد من المنعطفات في هذا الشأن».

وقد أثارت خطة يون رد فعل عنيفا من الجماعات المدنية وبعض المدعين في الدعوى ضد الشركات اليابانية، وتم تنظيم عدة مسيرات احتجاجية في وسط سول مؤخرا.

شكاوى من زمن الحرب العالمية الثانية

يشار إلى أن سول كانت أعلنت يوم الاثنين الماضي أنها ستعوض رعاياها الذين يقولون إنهم، أو أفرادا عائلاتهم، أُجبروا على العمل لدى بعض الشركات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، وسيتم ذلك من خلال مؤسسة تابعة للحكومة بدلا من الشركات اليابانية.