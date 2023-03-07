كوريا الجنوبية تخفض تحذير السفر إلى 6 دول لأدنى مستوى

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قررت تخفيض تحذيرات السفر إلى 6 دول تشمل (تونس والأردن وإسبانيا وموريشيوس وأندورا وناميبيا) إلى المستوى الأول من تحذيرات السفر، تماشيا مع أحدث إرشادات فيروس كورونا، وذلك ابتداء من اليوم.

تخفيض تحذيرات السفر إلى المستوى الثاني

وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» - أنها خفضت تحذيرات السفر إلى المستوى الثاني لدول (بيرو وبابوا غينيا والسودان وتوفالو وناورو وإرتريا)، بينما حافظت على إرشادات السفر الخاصة الحالية لـ 11 دولة أخرى بما في ذلك روسيا وجنوب إفريقيا والمكسيك.

وأضافت أنها تخطط لتعديل تحذيرات السفر من وقت لآخر للدول التي تشهد تدهورا مفاجئا في الأمن العام وتغيرات في وضع الحجر الصحي، داعية مواطنيها الذين يخططون لرحلة خارجية إلى التعرف على مستويات التحذير حسب الدولة وغيرها.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية لديها نظام تحذير السفر الذي يضم 4 مستويات، وهي المستوى الأول (الأزرق)، ويدعو إلى «اتخاذ الحذر»، والمستوى الثاني (الأصفر)، ويدعو إلى «الحذر الشديد»، ويضم المستوى الثالث (الأحمر) «التوصية بالانسحاب»، والمستوى الرابع (الأسود) «حظر السفر».