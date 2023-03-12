«التعليم»: تطوير قدرات 100 ألف معلم خلال الـ10 سنوات المقبلة

التقي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الدكتور ‏سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم ‏الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بدار الأوبرا المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم تطوير المنظومة التعليمية وقدرات المعلمين.

وقد أثني الدكتور رضا حجازي على دور المنظمة في نشر العلوم والثقافة، مثمنًا التعاون المثمر بين المنظمة والوزارة، والعمل الجاد لتطوير الشراكة بينهما، ومشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة وسائل الدعم اللازمة للأنشطة والبرامج التي تقوم بها مُنظمة الإيسيسكو.

تطوير قدرات المعلمين

واستعرض الدكتور رضا حجازي مجهودات الوزارة فى تطوير قدرات المعلمين بما يتناسب مع ما شهده العالم من ثورات في التحول الرقمي والتكنولوجيا وهو ما يستلزم الارتقاء بأداء المعلمين بما يتناسب مع التطوير الذي تنتهجه الوزارة في المنظومة التعليمية لمواكبة التطورات العالمية، مؤكدًا أهمية العمل على الاستدامة في مجال التنمية المهنية للمعلمين.

برامج تدريبية للمعلمين

ومن جانبه، استعرض الدكتور سالم بن محمد المالك أبرز محاور رؤية المنظمة وتوجهاتها الاستراتيجية في مجال التربية والتعليم، وما تنفذه من برامج تدريبية للمعلمين بما يتناسب مع احتياجات واستراتبجيات كل دولة ومنحهم شهادات معتمدة من المنظمة.

وتناول اللقاء مناقشة أبرز البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها بالشراكة بين جمهورية مصر العربية ومُنظمة الإيسيسكو، وخاصة مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس والذى يهدف إلى بناء نظام شامل لتطوير مهارات المعلمين وإكساب الممارسين التربويين الكفايات اللازمة التي يحتاجونها في تخصصاتهم ومجالاتهم المختلفة، لتحقيق أهداف المناهج التربوية وتطويرها، ومن أبرز المخرجات النوعية للمشروع تمكين 100 ألف معلم خلال السنوات العشر المقبلة في الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو من الحصول على الشهادة الدولية في التدريس (PCT)، والذي يأتي تنفيذه بالتعاون بين الإيسيسكو ومؤسسة صالح كامل الإنسانية، في إطار رؤية المنظمة الهادفة إلى دعم تحديث العملية التعليمية في دولها الأعضاء.

وفى ختام اللقاء، تبادل الدكتور وزير التربية والتعليم والمدير العام للإيسيسكو الدروع التكريمية.