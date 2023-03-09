وزير التعليم: لدينا فرق تدريب وتنمية مهنية مستدامة ومناهج للغة الفرنسية

كرم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير الفرنسي بمصر مارك باريتي، أعضاء هيئة التدريس للغة الفرنسية المشاركين في تنفيذ مشروع ترفل لدعم تدريس اللغة الفرنسية فى المدارس، وجرى منح المعلمين شهادات تقدير.

وأكد الدكتور رضا حجاز ي وزير التربية والتعليم الفني، أن اللغة الفرنسية في مصر تحتل مرتبة كبيرة فيمن يمتلكوها، وتوجد فرق تدريب وتنمية مهنية مستدامة ومناهج للغة الفرنسية، والدولة تهتم بتعليم الطلاب اللغة الفرنسية، وتوجد مدارس تدرس باللغة الفرنسية، ما يؤكد أن هناك تبادل ثقافي بين مصر وفرنسا.

تدريس الفرنسية فى مصر

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال احتفالية السفارة الفرنسية بتدريس اللغة الفرنسية في مصر، بحضور السفير الفرنسي، مارك باريتى، أن تنفيذ مشروع ترفل لتدريس اللغة الفرنسية يؤكد أهمية تدريس اللغة الفرنسية واهتمام الدولة باللغة الفرنسية، ومصر تولى اهتماما كبيرا فى نقل الخبرات بين مصر وفرنسا.

وأضاف: شاركت في مناهج العلوم للمرحلة الابتدائية ويمثل مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية فى المدارس تعاون كبيرا بين البلدين، مشيرا إلى أنه جرى متابعته شخصيا فى المدارس والمسئولين ويعد المشروع استكمالا لما بدأته الوزارة منذ 2018 فى دعم تدريس اللغة الفرنسية.