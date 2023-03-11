«التعليم»: تدريب الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم يجرى في أقرب مقر للإدارة

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، قرارا مهما بشأن المعلمين المستهدفين ضمن مسابقة 30 ألف معلم، إذ أوضحت أن التدريب يجرى بأقرب مقر بالإدارة التابعة لمحل السكن.

إجراءات التدريب

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أنه يجرى إقامة التدريب للناجحين بمسابقة الـ30 ألف معلم، وذلك بعد مع مراعاة إحضار صورة الإخطار وصورة، وبطاقة الرقم القومي، مشيرا إلي أنه في حال اكتمال القاعة يتم التحويل إلي أقرب قاعة، لايجوز الانتقال إلى قاعة أخرى بعد الحضور في اليوم الأول.

لمقرات التدريب بالإدارت التعليمية

وطالبت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، المعلمين المستهدفين إلى سرعة التوجه لمقرات التدريب بالإدارت التعليمية التابعة لهم، والتي يعلن عنها يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023، وذلك فى إطار الحرص على راحة المعلمين ومصلحة العمل.