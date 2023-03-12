«المصري للتأمين» يكشف آليات التسويق والتواصل مع «عملاء متناهي الصغر»

أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن آليات التسويق والتواصل مع عملاء التأمين متناهى الصغر وذلك من خلال نشرته الأسبوعية، إذ إن التسويق يعتبر من المؤثرات الرئيسية المحددة لقدرات أي شركة على الاستمرار حيث تسهم أنشطة التسويق في تقديم السلعة أو الخدمة للعملاء؛ كما تساعد على زيادة الحركة الاقتصادية في المجتمع.

رفع وعي العميل بالتأمين

ونوّه اتحاد التأمين، في النشرة، بدور التسويق في شركات التأمين حيث يضمن جودة التواصل بين العميل وقنوات التوزيع و مراقبة أجواء المنافسة بشكل متكامل بحيث يساعد شركة التأمين على وضع الاعتبارات والأولويات المتعلقة بالتفضيلات المتغيرة للمستهلك، وتطور الأداء الخاص بالتوزيع نحو المزيد من القنوات التكنولوجية المتطورة، الوتيرة السريعة للمنافسة المتزايدة والابتكار.

وأجاب الاتحاد المصري، على تساؤل ماهية العملية التسويقية لشركات التأمين، وأوضحت كذلك الهيكل الذي يخدم التسويق بشكل أفضل داخل شركة التأمين، وأيضًا الدور الذي يلعبه التسويق في التأمين متناهي الصغر وكيفية التغلب على صعوبة تسويق التأمين متناهي الصغر كمنتج غير ملموس

كما شرح الاتحاد المصري للتأمين مفهوم المزيج التسويقي الموسع السباعي 7Ps وعناصره.

كيفية تصميم مواد الدعائية الملائمة لعميل التأمين متناهي الصغر

وأكد الاتحاد المصري للتأمين، أنّه يمكن أن يكون للمواد الدعائية عدة أغراض منها رفع وعى العميل بمفهوم وطبيعة التأمين، تعريف العميل بالشركة وعرض منتجاتها بشكل عام، تمييز منتجات الشركة عن المنتجات الأخرى التي تقدمها الشركات المنافسة، تقديم منتج جديد للعملاء.

وذكر الاتحاد المصري للتأمين نموذج AIDA للتسويق والدعاية، وكذلك مؤشرات نجاح الاستراتيجية التسويقية لمنتجات التأمين متناهى الصغر لدى الشركة وهي: حجم المبيعات، عدد العملاء، نسبة التغطية التأمينية، الاعتراف بالعلامة التجارية، تكلفة الاستحواذ، معدل تجديد وثائق التأمين، معدل إلغاء الوثائق، حجم الزيارات للموقع الإلكتروني للشركة.

دور الاتحاد

يسعى الاتحاد المصرى للتأمين دائماً إلى دعم وتطوير سوق التأمين إيماناً بأهمية هذا القطاع والدور الذي يلعبه فى دعم الاقتصاد الوطنى. وقد قام الاتحاد بعدة مجهودات للمساعدة في تسويق الخدمات التأمينية وكذلك إطلاع سوق التأمين المصري على الاتجاهات العالمية الحديثة في كل النواحي المتعلقة بصناعة التأمين، والتي من أهمها الأساليب الجديدة والمبتكرة في التسويق.

وكجزء من استراتيجيته نحو دعم الشمول التأمينى والشمول المالى ووصول الخدمات التأمينية للفئات التي لا تصل لها تلك الخدمات؛ يقوم الاتحاد بدعم وتطوير التأمين متناهي الصغر داخل السوق المصرى وذلك من خلال ما يلي:

- إنشاء لجنة فنية متخصصة بالاتحاد للتامين متناهى الصغر.

- عقد عدد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المعنية بالتأمين متناهى الصغر محلياً وعالميا، بهدف نشر الفكر التأمين وتسويق المنتجات التأمينية.