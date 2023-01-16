«استدامة».. أول مجلة دورية نصف سنوية للاتحاد المصري للتأمين

قرر الاتحاد المصري للتأمين، إصدار أول مجلة دورية نصف سنوية تحت عنوان «استدامة»، وذلك في ظل مساعي الاتحاد المصري للتأمين للتوعية بأهمية القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة ونشر مبادئ وأهداف التأمين المستدام.

يأتي ذلك تزامنًا مع انعقاد مؤتمر الأقصر لـ التأمين متناهي الصغر في نسخته الثانية خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2023، وهذه ليست الخطوة الأولى التي يقوم بها الاتحاد من أجل دعم التنمية المستدامة، إذ سبقتها عدة خطوات، أبرزها إنشاء لجنة متخصصة للتنمية المستدامة وعلاقتها بالتأمين، وبهذا يعد الاتحاد المصري هو أول اتحاد في المنطقة يقوم بإنشاء لجنة متخصصة في التأمين، والتي بدأت في إعداد الدليل المصري للاستدامة في شركات التأمين.

كما تمّ التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل رفع الوعي لدى سوق التأمين المصري بمفهوم التأمين المستدام وكيفية تصميم منتجات تأمينية مناسبة مع أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التنسيق بين اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كل فروع التأمين.

وعقد الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل في مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ COP27 وتمت مناقشة تشجيع شركات التأمين على تطبيق مبادئ الاستدامة والاهتمام بإعداد تقارير الاستدامة والحوكمة الخاصة بها، كما سيتمّ نشر المقالات الواردة من مصر وخارجها باللغتين العربية والإنجليزية.

جدير بالذكر أنَّ المجلة لها هيئة تحرير متخصصة من الممارسين والأكاديميين لمراجعة و إجازة المقالات المقدمة إليها.