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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

كتب:

أ ش أ
10:44 ص | الأحد 12 مارس 2023
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر من القدس، بأن الاقتحام تم كما جرت العادة من جهة باب المغاربة، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد.

تشديد الإجراءات العسكرية

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى، والبلدة القديمة من القدس.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى بصورة شبه يومية، وتزداد وتيرة وكثافة الاقتحامات في الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بالاحتلال.

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