الأسرى الفلسطينيون يواصلون «العصيان» ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي

واصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ26 على التوالي، خطوات «العصيان»، ضد إجراءات وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن جفير.

خطوات «العصيان» مستمرة حتّى إعلان الإضراب عن الطعام

وأكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان اليوم السبت، أنّ خطوات «العصيان» مستمرة حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استنادا إلى البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة.

بدء تطبيق إجراءات «بن جفير»

يُشار إلى أنّ الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ الرابع عشر من فبراير الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات «بن جفير»، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.