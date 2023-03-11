رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الأسرى الفلسطينيون يواصلون «العصيان» ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

أ ش أ
09:57 ص | السبت 11 مارس 2023
أسرى فلسطينيون

أسرى فلسطينيون

واصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ26 على التوالي، خطوات «العصيان»، ضد إجراءات وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن جفير.

خطوات «العصيان» مستمرة حتّى إعلان الإضراب عن الطعام

وأكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان اليوم السبت، أنّ خطوات «العصيان» مستمرة حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استنادا إلى البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة.

بدء تطبيق إجراءات «بن جفير»

يُشار إلى أنّ الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ الرابع عشر من فبراير الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات «بن جفير»، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.

اقرأ المزيد:

رئيس وزراء فلسطين يحذر من تداعيات خطيرة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي

وزير الدفاع الأمريكي: قلقون من عنف المستوطنين الإسرائيلين ضد فلسطين

وزير خارجية فلسطين يحذر من أي استفزازات إسرائيلية خلال شهر رمضان

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يحذّر من تدهور خطير في الأراضي المحتلة
بقلم أ ش أ