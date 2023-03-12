حياة كريمة تشارك في «ماراثون القاهرة» لدعم الصحة العقلية والجسدية والنفسية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ماراثون القاهرة لدعم الصحة العقلية والجسدية والنفسية في قرى حياة كريمة».

وشاركت مؤسسة «حياة كريمة» في ماراثون القاهرة في نسخته العاشرة وذلك بهدف دعم الصحة العقلية والجسدية والنفسية وتشجيع المواطنين على الاهتمام بالرياضة مع تركيز الاهتمام بشكل خاص بذوي الهمم عن طريق توفير الإمكانيات اللازمة لهم من أجل ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة النفسية عن طريق التوعية ضد التنمر.

استمرار حملة جمع التبرعات لدعم الفئات الأكثر احتياجا بقرى حياة كريمة

وأكّدت المؤسسة استمرار حملة جمع التبرعات لدعم الفئات الأكثر احتياجا في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك تزامنا مع انطلاق فعاليات الماراثون وتنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

مبادرة كتف في كتف أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

مؤسسة حياة كريمة كانت أطلقت حملة لجمع التبرعات في الجناح الخاص بها في المعرض التحضيري لانطلاق الماراثون في الفترة من 3 حتى 7 مارس، سعيا من المؤسسة لدعم المواطنين الأكثر احتياجا في قرى حياة كريمة وتوفير أطراف صناعية وكراسي متحركة للمواطنين من ذوي الهمم، ومن أجل تجهيز صناديق الحماية الاجتماعية استعدادا لتنفيذ خطة المؤسسة للدعم الغذائي خلال شهر رمضان المبارك في إطار مبادرة كتف في كتف التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فضلا عن تنفيذ حملات للتوعية ضد التنمر من خلال عمل مسارح متنقلة.