«حياة كريمة» توقع بروتوكول تعاون للكشف عن العيوب الخلقية بالقلب للأطفال

وقعت مؤسسة «حياة كريمة»، بروتوكول تعاون مع جمعية «قلوب أصحاء»، بشأن تعزيز التعاون المشترك بينهما، من أجل تنفيذ مبادرة «سلامة قلبك»، للكشف المبكر للعيوب الخلقية للقلب للأطفال حديثي الولادة وأمراض الذبحة الصدرية وروماتيزم القلب، وذلك للأسر الأكثر احتياجًا في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جمعية قلوب أصحاء

وقع البروتوكول الدكتور علاء الغمراوي رئيس مجلس إدارة جمعية قلوب أصحاء، والدكتورة عهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

يستهدف البروتوكول تعزيز التعاون المشترك من أجل التنسيق وتكامل الجهود المبذولة، للمساهمة بالارتقاء بالمستوى الصحي والاجتماعي والثقافي للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، طبقًا لخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تضمَن بروتوكول التعاون اتفاق الطرفان على تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التوعوية الطبية والثقافية، التي تهدف إلى تثقيف المواطنين ورفع الوعي لديهم خاصة بأمراض القلب، وتعزيز مفهوم الصحة والشئون الوقائية ومواجهة الأمراض المتوطنة، بالإضافة إلى تأكيد الرغبة في خلق بيئة صحية خاصه في مجال مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة من خلال حملات التوعية والندوات المختلفة.

مؤسسة حياة كريمة

وبموجب البروتوكول تستفيد مؤسسة حياة كريمة بكافة خدمات وإمكانات المستشفى المزمع إنشائها من قبل الجمعية فور الانتهاء منها والخاصة بجراحات قلب الأطفال.

بدورها تتولى جمعية قلوب أصحاء توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بتلك الكشوفات والأمراض خاصة جهاز تشخيص العيوب الخلقية في القلب للأطفال حديثي الولادة، وتوفيره بالمجان من خلال حملات القوافل الطبية، وتقديم الخدمات الطبية والتشخيصية لمرضى القلب المُحولين من المؤسسة.

كما تشارك الجمعية في القوافل الطبية المتخصصة، بالعيادات المتنقلة المتوافرة لديها، خاصه الكشف المبكر وتشخيص أمراض القلب للأطفال حديثي الولادة بالمجان.

من جانبها تتولى مؤسسة حياة كريمة التنسيق لتنفيذ الأعمال والمشروعات المطلوبة محل البروتوكول وفقًا لأولوياته المحددة بالقرى والمحافظات الأكثر فقرًا، وكذلك وضع خطة القوافل والأعداد المطلوبة للتنفيذ وترشيح المناطق والقري الأكثر احتياجًا.