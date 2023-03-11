محافظ أسوان: الانتهاء من 612 مشروعا ضمن «حياة كريمة» في أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الانتهاء من 612 مشروعا، من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بأسوان، والمنفذة في 39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و380 نجع وكفر وتابع، وجار العمل في 1008 مشروعات أخرى.

وأضاف أن أسوان دخلت مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بعد الانتهاء من إنشاء وتطوير 11 مستشفى و112 مركزا طبيا ووحدة صحية بالمحافظة.

تكلفة مشروعات حياة كريمة بأسوان

وتنفذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمرحلتها الأولى بمراكز إدفو وكوم إمبو ونصر النوبة، بتكلفة تخطت 26.8 مليار جنيه بمختلف، بينما تشمل المرحلة الثانية مركزي أسوان ودراو.

مشروعات حياة كريمة بأسوان

تشمل المشروعات المنفذة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة بمحافظة أسوان مختلف مناحي الحياة، حيث تضم مشروعات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات وقطاع الشباب والرياضة، حيث تم إنشاء عدة مراكز شباب وتطوير البعض والصحة والتربية والتعليم، وأيضاً مشروعات إنشاء المجمعات الخدمية الحكومية والزراعية عبر وحدات متخصصة بالقرى والأسواق ونقاط الإسعاف الثابتة والمتحركة والإطفاء ومواقف السيارات الحضرية.