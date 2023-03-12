تعاون بين «حياة كريمة» و«الثقافة» لتنفيذ فاعليات للأطفال ضمن مبادرة «كتف في كتف»

وجهت مؤسسة حياة كريمة الشكر إلى وزارة الثقافة المصرية، في إطار مشاركتها في فعاليات وأنشطة الأطفال المتنوعة داخل محافظات «الأقصر، كفر الشيخ، الشرقية» ضمن مبادرة كتف في كتف والتي تقام تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إضافة إلى المشاركة في فعاليات حياة كريمة في مارثون القاهرة.

مشاركة حياة كريمة في مبادرة كتف في كتف

وتشارك حياة كريمة في أضخم مبادرة حماية اجتماعية في مصر كتف في كتف، والتي انطلقت في 16محافظة في وقتٍ واحد، وتغطي مؤسسة حياة كريمة ثلاث محافظات ضمن المبادرة وهي «الشرقية وكفر الشيخ والأقصر»، لتقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجًا في قري المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، واستعدادًا لشهر رمضان المبارك، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

فاعليات وأنشطة الأطفال

وأوضحت مبادرة حياة كريمة أنَّ فاعليات الأطفال تتضمن تنفيذ ورشة حكي للأطفال عن مبادرة حياة كريمة، ومشاركة الأطفال في تعبئة الكراتين، وتنفيذ احتفالية لسفراء حياة كريمة، بالإضافة إلى إجراء جلسات حوارية.