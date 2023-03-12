الرئيس الصيني يوقع مرسوما لتعيين لي تشيانج رئيسا لمجلس الدولة

وقع الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا لتعيين لي تشيانج، رئيسا لمجلس الدولة الصيني، وذلك في الدورة الجارية للهيئة التشريعية الوطنية الصينية.

انتخابات جديدة في الصين

وذكرت وكالة الأنباء الصينية أنه تم انتخاب ليو جين قوه رئيساً للجنة الرقابة الوطنية، خلال الدورة الأولى الجارية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية الصينية.

تصديق وموافقة مجلس النواب

وصوَّت نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للتصديق على تعيين تشانج يو شيا وخه وي دونج نائبين لرئيس اللجنة العسكرية المركزية بالصين، كما جرى التصديق أيضا على تعيين لي شانج فو، ليو تشن لي، مياو هوا، وتشانج شنج مين، أعضاءً باللجنة العسكرية المركزية.

كما انتخب النواب تشانج جيون رئيسا لمحكمة الشعب العليا، ويينج يونج نائبا عاما للنيابة العامة الشعبية العليا، وفي الاجتماع نفسه تم انتخاب 159 شخصا يشكلون أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني.