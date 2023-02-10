إدارة منتدى شباب العالم: لا صحة لإلغاء الدورة الخامسة بسبب التمويل

نفت إدارة منتدى شباب العالم ما نشره أحد المواقع الإلكترونية، عن أسباب إلغاء الدورة الخامسة من المنتدى، ووجود مشاكل في التمويل.

وقالت إدارة «شباب العالم»، إن المنتدى يُمول من قِبل شركات وبنوك مصرية، وهو ما يُقصد به نفي ما نشره الموقع، من أن أحد أسباب الإلغاء كان رفض رجال أعمال تحمل تكلفة استقدام وإقامة الضيوف.

وأكدت إدارة المنتدى، عدم صحة أن قرار الإلغاء جاء قبل الإعلان عنه بيوم واحد، مؤكدة أن الإلغاء كان مُقررًا منذ أوائل يناير الماضي، عقب اجتماعات بين إدارة «شباب العالم» واللجنة المنفذة من شباب البرنامج الرئاسي.

وكان من المقرر أن تُقام الدورة الخامسة من المنتدى في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري، بمدينة شرم الشيخ، لكن إدارة «شباب العالم» أعلنت السبت الماضي، إلغاءه وتوجيه عوائد حقوق الرعاية المخصصة لتنظيمه لتنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج.