مسئولة بـ«UNDP»: جعل نسخة منتدى شباب العالم تنفيذية خطوة منطقية

أكدت الدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم للتنمية الشاملة بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، أهمية القرار الخاص بجعل النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم تنفيذية وليست نقاشية، إذ أنه سيعظم الأثر من هذا المنتدى كونه خطوة منطقية إذ أنه المنتدى شمل حوار مع الشباب ونقاشات وحدوث العصف الذهني وإطلاق المبادرات والبرامج المختلفة، وغيرهم.

أهداف برنامج الأمم المتحدة

أضافت شقوير، خلال حوارها مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، يعمل على أهداف التنمية المستدامة 17، ما يخلق مساحة كبيرة للمشاركة في مجالات التنمية المتنوعة، مشيرة إلى أنه يتم الاهتمام على وجه الخصوص، بتنمية مهارات الشباب ومساعداتهم خاصة في ملفي الابتكار وريادة الأعمال وما يندرجه تحته في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والغذاء وغيرهم.

تقديم المساعدات للمبتكرين ورواد الأعمال

وأشارت مساعد الممثل المقيم للتنمية الشاملة بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، إلى أن أنه تم تقديم المساعدات لحوالي 2 مليون شاب من المبتكرين ورواد أعمال في مجال المهارات الرقمية خلال العام الماضي، وذلك بالشراكة مع وزارتي الشباب والرياضة، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن المبادرة التي تم إطلاقها من قِبل الأمم المتحددة ستركز على الابتكار ورايدة الأعمال.