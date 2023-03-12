أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بأسيوط يشاركون في معرض القاهرة الدولي للتسوق

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مشاركة وفد من المحافظة يضم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية في جناح منصة «أيادي مصر» التابعة لوزارة التنمية المحلية، والمقام بمعرض القاهرة الدولي في دورته الـ56، بمركز القاهرة الدولي بمدينة نصر، خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس 2023، والذي افتتحه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

أصحاب الحرف اليدوية والتراثية

وأشاد محافظ أسيوط، في بيان صدر عنه، بمنتجات أصحاب الحرف اليدوية والتراثية التي تمثل محافظة أسيوط في جناح «أيادي مصر»، والتي تضم منتجات الحرف اليدوية من «خزف – فخار – سجاد يدوي – مشغولات يدوية – عرائس خشبية - التلي– أنتيكات – كروشيه – ملابس هاند ميد - ريزن – فخار»، والذي يعكس أصالة وجودة المنتجات التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظة.

ونوّه المحافظ بمبادرة وزارة التنمية المحلية بإطلاق منصة «أيادي مصر»، والتي يتم من خلالها تنفيذ العديد من المعارض لعرض وتسويق وبيع منتجات المحافظات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محليًا بأيادي مصرية على المستوي المحلي والعالمي عبر وسائل التواصل الإلكتروني المختلفة.

مبادرة أيادي مصر

وأوضح المحافظ أن مبادرة «أيادي مصر» هي المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية في يوم المرأة المصرية في مارس 2021، بهدف التسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، وبالتعاون مع شركة إي-أسواق مصر، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة، وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف الشباب ودعم المجتمعات المحلية، خاصة فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمكين الاقتصادي للأسر في كل القرى والمدن بمختلف محافظات الجمهورية.