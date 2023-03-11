استقبال شكاوى المواطنين وندوة الوعاظ بمركز شباب الحواتكة في أسيوط

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، فعاليات الأسبوع المائي لليوم الثاني على التوالي، تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه.

استطلاع آراء المواطنين

واستهدفت الحملة بحسب بيان الشركة، مركز شباب قرية الحواتكة بمركز منفلوط، وتم استكمال استطلاع رأي المواطنين بمختلف المناطق، حول الخدمات التي تقدمها الشركة ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المشاركة في الفعاليات، والاستماع لشكواهم، والرد على استفساراتهم بمختلف فئاتهم بمقر الحملة.

ترشيد استهلاك المياه

كما أشار المهندس على الشرقاوي رئيس الشركة، إلى تضامن كل الجهات بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، من خلال تنفيذ ندوات توعوية بمركز شباب الحواتكة بفقرات تستهدف رفع الوعي المائي لدى طلاب المدارس، وذلك بمشاركة من الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والتضامن الاجتماعي والصحة

الأسبوع المائي بأسيوط

يذكر أن الأسبوع المائي يحتوى على عدة أنشطة توعوية تشمل: «أنشطة رياضية للشباب، ورش سباكة للسيدات، حملات طرق أبواب، استطلاعات رأى للمواطنين، ندوات، مركز خدمة عملاء متنقل، سيارة معمل مزودة بأحدث الأجهزة، رحلات تعريفية لطلاب المدارس لمحطات المياه، ندوات تثقيفية بدور العبادة الإسلامية والمسيحية؛ لتوعية أبناء القرية بقضايا المياه وكيفية الحفاظ على المياه المهدرة».