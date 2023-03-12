أماكن ومواعيد تدريب المتقدمين لشغل وظائف مسابقة «30 ألف معلم» في أسيوط

أعلنت إدارة الإحصاء بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، عن قاعات وأعداد المتدربين ضمن مسابقة «30 ألف معلم» على مستوى المحافظة، وذلك لوظيفتي معلم رياض أطفال ومعلم فصل، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 16 مارس الجاري.

قاعات التدريب

وشملت القاعات التي سيتم تدريب المتقدمين للوظيفة ما يلي:

- قاعة مركز التنمية المهنية بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بمدينة أسيوط، الكائنة بجوار مديرية التربية والتعليم، وتضم 72 متدربًا.

- قاعة مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بمدينة أسيوط، وتضم 70 متدربا.

- قاعة مدرسة أسيوط الثانوية التجارية بنات الكائنة بحي السادات بمدينة أسيوط، وتضم 70 متدربا.

- قاعة التدريب بإدارة أسيوط التعليمية الكائنة بشارع جسر السلطان بمدينة أسيوط، وتضم 50 متدربا.

- قاعة مدرسة الزهراء الابتدائية الكائنة بشارع عثمان اين عفان خلف عمر افندي بمدينة أسيوط وتضم 40 متدرب

- قاعة مدرسة النهضة الإعدادية بنات، الكائنة بشارع محمد علي مكارم، بجوار مدرسة الفرنسيسكان، وتضم 40 متدربا.

عدد المتدربين في كل قاعة

- قاعة مدرسة أسيوط الثانوية الزراعية بنين بشارع الجامعة بمدينة أسيوط، وتضم 150 متدربا

- قاعة الموهوبين بمدرسة ناصر الثانوية بنين بشارع العادلي بشركة فريال بمدينة أسيوط، وتضم 64 متدربا.

- قاعة مدرسة الجهاد الابتدائية بشارع المكتبات بمدينة أسيوط، وتضم 40 متدربا.

- قاعة مدرسة ثورة 25 يناير الرسمية للغات، بجوار سور مصنع الغزل بمدينة أسيوط، وتضم 35 متدربا.

- قاعة مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات بشارع النيل، بجوار مديرية الأمن بمدينة أسيوط، وتضم 35 متدربا.