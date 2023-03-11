إصابة أربعيني في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب شخص في العقد الرابع من العمر، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، مساء اليوم السبت، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها على طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، متوجهًا لإحدى محافظات الصعيد، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وانقلبت السيارة في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، فيما هرع الجميع لمساعدة المصاب، وأخرجوه من السيارة المنقلبة لحين وصول سيارة الإسعاف وقوات الشرطة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود عدد من المصابين.

إصابة شخص في الحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي، أمام كمين الروس، وذلك بسبب السرعة الزائدة للسيارة، وإختلال عجلة القيادة في يد السائق.

نقل المصاب للمستشفى

وأسفر الحادث عن إصابة باسم أشرف نبيل مهنى، 48 سنة، بإصابات مختلفة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما جرى نقله إلى مستشفى الفيوم الجامعي، بواسطة سيارة إسعاف تابعة لمرفق الفيوم، حيث جرى إيداعه في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصابته تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم له بحسب إصاباته.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.