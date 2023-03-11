المتهم بحيازة مليون قطعة ألعاب نارية يعترف: «كنت مخبيهم في المخزن»

«بتاجر في الألعاب النارية من فترة، وكنت بخبيهم في المخزن اللي جنب البيت ومحدش كان يعرف مكانه غيري»، هكذا اعترف المتهم بحيازة مليون قطعة ألعاب نارية والإتجار بها بشكل غير مشروع بمنطقة دار السلام التابعة لمحافظة القاهرة، أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليهم من جانب الأجهزة الأمنية.

وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه: «فكرت أتاجر في الألعاب النارية وتحديداً الصواريخ عشان مكسبها حلو»، موضحًا أنه كان يتاجر في الصواريخ بمختلف الأنواع والأحجام، والتي تستخدم في المناسبات والأعياد والاحتفالات.

إخفاء الألعاب النارية داخل أحد المخازن بدار السلام

وتابع المتهم أثناء جلسة التحقيق: «مكنتش مخلي أي حد يعرف مكان المخزن بتاعي اللي مخبي فيه الصواريخ، وكنت محافظ إني بس أنا اللي أروحه وأطلع من الألعاب وأتاجر فيها».

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أول أمس الخميس القبض على المتهم وكان بحيازته عدد مليون قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام داخل أحد المخازن في منطقة دار السلام.

حبس المتهم

وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بالانتهاء سريعاً من كافة التحريات بشأن الواقعة، مع التحفظ على كافة المضبوطات.

العقوبة القانونية المتوقعة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية التي سيتم توقيعها على المتهم بحيازة الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على ترخيص في منطقة دار السلام، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنه ينطبق عليه المادة 102 «أ» والتي تنص على: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك»، مضيفا «ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».