ضبط مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، يزاول نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالألعاب النارية، متخذا من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه وعثر بداخله على مليون صاروخ مختلف الأحجام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.