«سانا»: مرفأ اللاذقية يستقبل سفينة مساعدات إماراتية

وصلت سفينة مساعدات محملة بالمواد الإغاثية إلى مرفأ اللاذقية شمال غرب العاصمة السورية دمشق، اليوم الأحد، مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي.

مساعدات إلى دار أيتام في اللاذقية

وسلم الجيش الروسي مساعدات إلى دار أيتام في اللاذقية الصحة العالمية واليونيسف تطلقان حملة تطعيم ضد الكوليرا في المناطق المتضررة من الزلازل في سوريا.

مساعدات روسيا لسوريا

وشهدت سوريا وصول طائرتين روسيتين محملتين بالمساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال، فيما أفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر الإماراتي، محمد الجنيبي، بأن السفينة محملة بـ ألف طن من المساعدات الإغاثية، التي تم توزيعها على أكثر من 37 ألف طرد.

وأوضح الجنيبي، أنَّه سيتمّ توزيع هذه المساعدات على المتضررين من الزلزال، بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري.