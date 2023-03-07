النجمة سوزان نجم الدين عبر قناة الحياة: شكرا لمصر الحبيبة على دعم سوريا بعد الزلزال
كتب:
نرمين عفيفي
03:15 م | الثلاثاء 07 مارس 2023
الفنانة سوزان نجم الدين
وجّهت الفنانة سوزان نجم الدين، الشكر إلى جمهورية مصر العربية، على وقوفها إلى جانب سوريا والشعب السوري بعد الزلزال الذي تعرضت له بلادها.
سوزان نجم الدين: مش جديد على مصر أبدا
وقالت سوزان نجم الدين، في فيديو بثّته قناة «الحياة»، خلال مشاركة الفنانة السورية في مهرجان أسوان لأفلام المرأة: «ما فيني بلش حكي قبل ما أشكر مصر الحبيبة على وقفتها معنا بزلزال سوريا.. شكرا مصر، ومش جديد على مصر أبدا».
سوزان نجم الدين: سعيدة بوجودي على الأرض الطيبة
وأضافت نجم الدين: «سعيدة إني اليوم بينكم ومعاكم على الأرض الطيبة أسوان، لأول مرة، وسعيدة كوني بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة العربية لأول مرة».