تفاصيل الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة «فيديو»

أكد حسن أبو العلا، مدير مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، أن الدورة السابعة كانت مميزة رغم أنها جاءت وسط ظروف صعبة، فالعالم كله يمر بأزمات اقتصادية، ومع ذلك شهدت الدورة مسابقات أفلام غنية بالتجارب السينمائية المهمة من كل أنحاء العالم.

«أبو اعلا»: مستوى الأفلام كان مبهرا

وأضاف مدير مهرجان أسوان لسينما المرأة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ مستوى الأفلام كان مبهرا، كما أُعجب المشاركون الأجانب من جمال وسحر مدينة أسوان، مشددًا على أن المهرجان له عدة مستهدفات منها الترويج لمصر سياحيا، تماشيا مع جهود الدولة المصرية.

أسوان واحدة من أجمل المدن المصرية

وتابع مدير مهرجان أسوان لسينما المرأة، أنّ أسوان تعد واحدة من أجمل المدن المصرية التي يجب أن يطلع العالم كله على روعتها وجمالها: «كان لدينا 10 عروض عالمية أولى في المهرجان، حيث عرضنا أفلاما تعرض لأول مرة في العالم، وهذا الشيء يحسب للمهرجان، وسر نجاح المهرجان يكمن في ارتباط أهل محافظة أسوان بالمهرجان، وأغلب الفعاليات التي شهدها المهرجان تشهد تواجد مكثف من أهالي المحافظة».