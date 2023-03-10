ختام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

انتهت، منذ قليل، فعاليات حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي أقيمت خلال الفترة من 5إلي 10 مارس الجاري بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسوان.

وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان : «شعرنا أننا نعدو بسرعة طوال فترة المهرجان واليوم نلتقط أنفاسنا فأنتم أسعدتمونا وتشرفنا بكم ودائما معكم في دورات جديدة».

واصل المهرجان برنامجه التدريبي بنحو 220 متدربا

وأضاف الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان: سريعا جدا انتهت الدورة السابعة بعدما شهدت عرض 61 فيلما من القارات الخمس، وواصل المهرجان برنامجه التدريبي بنحو 220 متدربا، وهو أكبر برنامج تدريبي لورش صناعة الأفلام في المهرجانات المصرية، فيما واصل منتدى نوت فعالياته المثمرة ، واليوم نتقدم بالشكر لكل من ساهم ودعم المهرجان هذا العام وإلى اللقاء في الدورة القادمة 2024.

وقالت الدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان ومدير منتدى نوت : المتعة والشجن والخيال ورهافة الحس هي عنوان هذا المهرجان، واليوم أشكر كل فريق المهرجان الذي عمل بجهد كبير ، شكرا لكل من أخرج هذه الدورة للنور كل من أخرج هذه المغامرة ، فكل لحظة كانت تمثل تحديا لنا ، وسنلتقي مرة أخرى وكلنا شغف وحب ، في أرضنا الطيبة أسوان.

بدء انطلاق برنامج تدريب للفتيات في القرى

وأعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدء انطلاق برنامج تدريب للفتيات في القرى المختلفة على صناعة الأفلام.

وقالت رضوى طارق في كلمتها نيابة عن السيدة روزان خليفة مديرة هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت: هيئة بلان مصر المعنية بحق الطفل وحق الفتيات تشكر إدارة المهرجان على الفعاليات الرائعة التي شهدت زخما وقدمت محتوى فنيا مميز وثريا للجمهور فمن خلال المحتوى تلتقى رؤيتنا مع رسالة المهرجان، الفن والسينما له دور في تشكيل الصورة عن الفتيات، منذ 40 عاما من العمل في مصر نعمل على دعم حقوق الطفل والفتيات ونعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع ، وكلما على يقين ان السينما قوى ناعمة قادرة على التأثير في الجمهور، ونؤكد أننا كهيئة دولية ندعم الأعمال الفنية ذات الطابع الإبداعي، ودائما فخورين بالشراكة مع المهرجان للعام السادس على التوالي ، للتعبير عن صوت النساء وأحلامهن.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في كلمة مسجلة للمهرجان، أشكر المهرجان الذي يسلط الضوء على قضايا المرأة، وكذلك منتدى نوت الذي يتناول قضايا المرأة عموما ونساء الجنوب خصوصا، وكذلك ورش صناعة الأفلام التي تتبنى الفتيات المبدعات ، كل الشكر والتحية لجمهور أسوان الواعي وكل المبدعين الذين شاركوا في المهرجان.

وجاء في كلمة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التي ألقاها نيابة عنه سكرتير المحافظة اللواء أشرف فؤاد: شهدنا حالة من البهجة والسعادة والسرور في الشارع الأسواني وهذا شعوري الشخصي الذي لمسته من حضور المهرجان وكوكبة من نجوم مصر والعالم العربي الذين جاؤوا أسوان فهم من يحتفلون بنا في أسوان في طليعة الفن والفنانين، وأتوجه بالشكر لإدارة المهرجان وفي ختامه نؤكد أنه يستمر في تحقيق نجاح مبهر، فأسوان تتميز بآثار ومزارات كثيرة ومهرجان أسوان لأفلام المرأة أصبح علامة ومزارا ننتظره وينتظره أهالي أسوان ، وهو شئ مشرف لنا ، سعيد بوجودي وسطكم ، أسوان تتسم بالدفء بوجودكم زادت دفئا وجمالا

وعقب ذلك بدأت مراسم تكريمات الختام، وذهب التكريم الأول للسيدة صافيناز محمد إبراهيم وهي سيدة أسوانية رائدة من رائدات العمل الأهلي، كان لها دورا مهما في قضايا التنمية والقضايا المتعلقة بالفتيات والنساء، وهي حاصلة على درجة الماجستير في الأدب الإسلامي عام 1987، وشغلت العديد من المناصب منها موجه أول لغة عربية بإدارة أسوان التعليمية، ومدير عام التعليم بالمحافظة، ووكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، ورئيسة جمعية نساء الجنوب بأسوان .

وقالت صافيناز: نحاول من خلال المجتمع المدني أن نعزز دور المرأة وكرمنا 10 سيدات ، وراءهم قصص مهمة ، شكرا للمهرجان والنجوم الكبار الذين شرفونا ونوروا أسوان، وأؤكد أن أسوان مليئة بالقيادات النسائية والكفاءات ، أسوان ليست فقط بكار ورشيدة وانما مليئة بالتفاصيل الثرية .

وأعلنت لجان تحكيم المهرجان عن الأفلام الفائزة في مسابقات دورتها السابعة.