عالم هولندي يحذر من وقوع زلزال خلال يومين وسط انتقادات عبر التواصل الاجتماعي

يحاول العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، إثبات نظريته الخاصة بتوقع الزلازل خاصة عندما توقع حدوث زلزال قوي في بداية شهر فبراير الماضي في تركيا وسوريا وتوقع هذا قبل وقوعه بـ3 أيام مع إعلان الدرجات والشدة التي وصلت إلى 7.8 على مقياس ريختر.

تحذيرات من زلزال مقبل

وأصدَر العالم الهولندي تحذيرًا من وجود زلزال هائل وأنشطة زلزالية خلال هذا الأسبوع من شهر مارس الجاري بعد حساب تحركات هندسية للكواكب وتأثيرها على كوكب الأرض، ويستمر في تبني نظريته رغم انتقاده الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

طريقة توقعه للزلازل

وظهر مجددا أمس السبت العالم الهولندي، في تغريدة على موقع «تويتر» قائلا: «مرة أخرى أشارك الإحصائيات مع شرح مفصل: 98% من الزلازل الكبرى تحدث بالقرب من وقت اقترانات الكواكب (الاصطفاف أو المحاذاة)، و74% تحدث في وقت تقارب اثنين أو أكثر من هذه الاقترانات»، متابعا: «وفقًا لهذه الإحصائيات، كان هناك حوالي 70% احتمال حدوث زلزال كبير، لقد وصل إلى ما يقل قليلاً عن 7.0 درجة (6.9) في 4 مارس، وهو ما يطابق السيناريو التقديري الأول لدينا».

زلزال بعد يومين

وواصل: «نظرًا لأن القمر يتحاذى حاليا مع المشتري، فقد يحدث نشاط زلزالي أقوى في اليومين المقبلين، كما هو موضح في أحدث مقطع فيديو، لكن التقلبات (الجوية) الأخيرة يمكن أن تصبح كبيرة أيضًا في الفترة من 15 إلى 16 مارس».