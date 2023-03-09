زلزال جديد يضرب مدينة ملاطية في تركيا

كشف مرصد كانديلي لرصد الزلازل ومعهد أبحاث الزلازل في تركيا، مساء اليوم، عن وقوع زلزال جديد في ملاطية-يازهان.

وذكر عالم الزلازل التركي، ناجي جورو بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم، أن تركيا ستتعرض لزلزال مدمر قبل عدة أيام، وهذا ما حدث بالفعل قبل ساعات قليلة.

وكان العالم التركي، أشار إلى أن بعض الأماكن في تركيا ستتعرض إلى زلزال شدته 10 على مقياس ريختر، خاصة منطقة بحر مرمرة ومنطقة إرزينجان بمنطقة تونجلي.

زلزال شديد تعرضت له تركيا وسوريا

يشار إلى أن تركيا وسوريا شهدتا زلزالا في 6 فبراير الماضي بشدة 7.8 ريختر، وسط ارتفاع إصابات ووفيات الأشخاص إلى أكثر من 50 ألف شخص.

زلازل قوية تضرب تركية

ولفت العالم التركي، إلى أن مدينة إسطنبول التركية يحدث فيها زلزال كبير شديد كل 250 سنة ولكن هذه المرة سيكون هذا الزلزال القوي في منطقة مرمرة لأن هناك زلازل قوية تعرضت لها البلاد في أعوام 1999 و1912 في مناطق أخرى.