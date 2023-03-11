بنجلاديش وباكستان ترسلان مساعدات إغاثية إلى المتضررين من زلزال تركيا

أرسلت بنجلاديش طائرة شحن تحمل على متنها 70 طنا من المواد الإغاثية تضامنا مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا الشهر الماضي، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه باكستان إرسال 50 ألف خيمة لضحايا الكارثة.

طائرة مساعدات خامسة ترسلها دكا إلى أنقرة بعد الزلزال

وذكر تلفزيون «تي آر تي وورلد» التركي، اليوم السبت، أن الطائرة التي تحمل أغطية وخيام وفرش للنوم، تعد طائرة المساعدات الخامسة التي ترسلها دكا إلى أنقرة في أعقاب الزلزال؛ ليصل إجمالي المساعدات التي تم نقلها جوا من بنجلاديش إلى 500 طن تقريبا.

من جهة أخرى، أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف - في بيان اليوم، أن باكستان سترسل 50 ألف خيمة للمتضررين من الزلزال في تركيا على دفعات بحلول الـ23 من الشهر الجاري.

أكثر من 45 ألف لقوا مصرعهم في تركيا

ووجه «شريف» الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بضمان جودة الخيام، بما يلائم الظروف المناخية للمناطق التي ضربها الزلزال.

ولقي أكثر من 45 ألف شخص مصرعه في تركيا إثر وقوع زلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر في السادس من فبراير الماضي، أعقبه حدوث عدة هزات ارتدادية؛ ما تسبب في تضرر أكثر من 13 مليون شخص في 11 ولاية تركية.