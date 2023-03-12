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استشاري جهاز هضمي يحذّر من الإفراط في تناول الملح.. ما خطورته؟

كتب:

نرمين عفيفي
12:27 م | الأحد 12 مارس 2023
ملح الطعام

ملح الطعام

قال الدكتور سمير عنتر، استشاري الجهاز الهضمي، إنّ مصر تستهلك كميات كبيرة من الملح في الأطعمة من خلال الأكلات الشعبية، مثل الجبن القديم والمخلل، والأسماك المملحة كالفسيخ، لافتا إلى أنّ منظمة الصحة العالمية حذّرت من زيادة كمية الملح في الطعام.

أضرار الملح على الإنسان

وأضاف استشاري الامراض النفسية، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المُذاع على شاشة قناة TeN، أنّ الأبحاث العلمية أثبتت أنّ الملح يزيد نسبة الإصابة بسرطان المعدة وارتفاع ضغط الدم، الذي قد يتسبب في العديد من أمراض القلب المختلفة.

وأكد استشاري الأمراض النفسية، أنّ المصريين يجب أن ينتبهوا إلى تقليل نسبة الملح في الطعام، وعدم الإفراط في تناول المخللات خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض القلب.

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