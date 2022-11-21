افتتاح عيادة الأمراض النفسية بالمنتزه في الإسكندرية.. تعالج اضطرابات الأطفال

أعلنت الدكتورة فيروز سلطان، مدير عام منطقة المنتزه الطبية افتتاح عيادة الأمراض النفسية بمركز الصحة المهنية بالمنتزه، التي تقدم خدمات مميزة في علاج الأمراض والاضطرابات النفسية للأطفال، المراهقين، وكبار السن، كما تقدم المشورة الأسرية.

وأوضحت مدير عام منطقة المنتزه الطبية، في بيان اليوم، أن العيادة المستحدثة تقدم خدمات مميزة في علاج كلا من الأطفال «فرط حركة، توحد» بالإضافة إلى المراهقين، الشيخوخة، الإدمان، الاضطرابات النفسية، المشورة الأسرية، وخدمات أخرى ونسعى دائما لتوفير الأفضل.

فحص 67 سيدة للكشف المبكر عن حالات أورام الثدي

في سياق آخر، قال الدكتور مراد ظريف، مدير عام منطقة العامرية الطبية، أنه استمرارا لتفعيل المبادرات الرئاسية في مجال الصحة ، فقد تم توجيه فريق طبى تابع لمنطقة العامرية إلى الي كنيسة السيدة العذراء والقديسة دميانة بعزبة المستعمرة بالعامرية حيث تم فحص 67 سيدة للكشف المبكر عن حالات أورام الثدي، كما تم فحص 109 مواطن للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

تحاليل الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

ولفت إلى أنه تم توجيه فريق من وحدتي سند والبصرة إلى أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة، حيث أجريت التحاليل اللازمة لـ32 من العاملين بالمصنع للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وقياس السكر التراكمي وتحليل دهون الدم.