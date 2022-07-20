«استشاري قلب» يُحذر من خطورة تقليل ملح الطعام أو منعه: يؤدي للوفاة

قال الدكتور محمود عبد الحميد استشاري القلب والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، إنّ ملح الطعام مكون من كلوريد الصوديوم، موضحًا أن نسبة الصوديوم به 60%، لافتًا إلى أهمية الصوديوم الشديدة لجسم الإنسان، لتحقيق توازن الخلايا.

تحذير من تقليل ملح الطعام أو منعه.. يصيب الجسم بالضعف العام

وحذر «عبد الحميد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، من تقليل الملح في الطعام أو منعه، لافتًا إلى أن تقليله أو منعه يصيب الجسم بالضعف العام، إضافة إلى ضعف العضلات.

تقليل الملح قد يؤدي للوفاة

وكشف استشاري القلب والأوعية الدموية بجامعة عين شمس خطورة نقص الصوديوم الموجود بالملح للجسد، حيث أن فقد الجسم للصوديوم والماء أثناء العرق وتعويض الجسم بشرب المياه فقط قد يؤدي للوفاة.

إمكانية الحصول على الملح بصورة غير مباشرة

وأوضح أنه من الممكن استبدال ملح الطعام المباشر بمنتجات تحتوي على ملح الطعام كالخبز وغيرها، محذرًا المرضى الذين يعانون من ضعف عضلة القلب من بعض المنتجات التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح مثل المخللات والوجبات السريعة والأسماك المملحة أو الشيبسي لإمكانية إصابتهم بارتشاح الرئة، مشددًا على ضرورة منع هؤلاء المرضى للملح بصورة نهائية حيث أن علاجهم يتضمن مدرات بول تنقص الماء والصوديوم الموجود بالجسم.