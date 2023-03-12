كل ما تريد معرفته عن مرض «بورغر».. يصيب المدخنين والمضاعفات تصل إلى البتر

كشف الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، سبب الإصابة بمرض «بورغر»، وقال إنه مرض مناعي يتسبب في التهاب الأوعية الدموية الطرفية، وتحدث إصابة بالجلطات في بعض الأحيان مصحوبة بازرقاق في الأطراف وأحيانا يصل الأمر إلى بتر القدم، مشيرا إلى أن أحد أهم أسبابه هو التدخين، لافتا إلى أن التبغ يؤثر على الجهاز المناعي.

كل ما تريد معرفته عن مرض «بورغر»

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، أن مرض «بورغر» نادر وخطير، وهو أول مرض يكون له ارتباط وثيق بتدخين التبغ، لافتا إلى أنه لا يصيب غير المدخنين، لافتا إلى أن المرض مناعي وله جانب وراثي، وخطورته تكمن في حالة التدخين، مناشدا بضرورة التوقف عن التدخين تماما، ومشددا: «بورغر مرتبط بالتدخين بنسبة 100%».

«الحداد»: التدخين سبب الإصابة بمرض «بورغر»

وعن أعراض مرض «بورغر»، قال «الحداد» إنها تشمل الشعور بوخز في اليدين، وتلون القدمين أو اليدين باللون الأزرق، وظهور ألم في القدمين أو الساق، لافتا إلى أن المرض قد يصيب أكثر من طرف في الجسم.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، أن هناك أسبابا أخرى لمرض «بورغر» ولكنها غير واضحة، والسبب الأوضح حتى الآن هو التدخين، مؤكدا أن مضاعفاته تظهر أكثر على المدخنين.

شاب من بورسعيد يصاب بمرض «بورغر»

جدير بالذكر، أن شابا من محافظة بورسعيد ظهر وتحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنا معاناته من مرض «بورغر»، وقال إن المرض يأكل جسده، لافتا إلى أنه أصيب بالمرض في عام 2011، وجرى بتر بعض أصابعه.

وتابع: «الأطباء احتاروا في حالتي، والحل الوحيد كان البتر، وجميع الأدوية هي لتخفيف الألم فقط».