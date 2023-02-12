تفاصيل مصرع صبي أثناء مشادة مع والده بسبب التدخين في أخميم بسوهاج

لفظ صبي يبلغ من العمر 16 عاما، أنفاسه الأخيرة في مركز أخميم بمحافظة سوهاج، عقب إصابته بجرح طعني في البطن أودى بحياته، أثناء قيامه بتهديد والده بإصابة نفسه عقب تعنيف الأب له لاكتشافه أنه يدخن السجائر، ليتحول الحديث بين الأب وابنه لمشادة كلامية بينهما، فحاول الطفل إنهاء حديثه مع والده فاستل سكينا وأحدث جرحا قطعيا في بطنه، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة.

إخطار أمني بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج، يفيد وصول الصبي «أحمد ا ا م»، 16 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية بمدرسة الإعدادية بأخميم، إلى مستشفى سوهاج الجامعي محولا من مستشفى أخميم المركزي، ومصابا بجرح قطعي بالبطن واشتباه نزيف داخلي، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

مشادة انتهت بطعن الطالب لنفسه

وتوفي الطالب أثناء تلقيه العلاج اللازم، وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي لموقع الحادث، وسؤال والده المدعو «السيد ا م ا»، 45 عاما، موظف، ووالدته المدعوة «هبة ح ف ع» 37 عاما، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية بمركز أخميم، أفادا بأن ابنهما المذكور أثناء تواجده بالمنزل علم والده بتدخينه للسجائر عقب رؤيته بغرفته يدخن خلسة، فقام بتعنيفه فأحدث الطفل إصابته بنفسه تهديدا لوالده ليكف عن تعنيفه، وأودت إصابته بحياته بواسطة سكين المطبخ، وأدلى الأب بمكان السكين، ونفى الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووضع الجثة تحت تصرف الجهات المختصة بمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.