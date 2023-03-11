«الصحة» توجه نصائح لـ مرضى ارتفاع ضغط الدم

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الملح هو العدو الأول لمرضى ارتفاع ضغط الدم، مشددا على مرضى ارتفاع ضغط الدم، بضرورة البعد عن تناوله بكثرة، وكذلك الوجبات السريعة والمشروبات الغازية.

ونصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» المواطنين، بضرورة قياس الضغط باستمرار ومتابعته، خاصىة من تجاوز سن الأربعين، موضحا أن المعدل الطبيعي لضغط الدم 120/80 والمعدل غير الطبيعي من 140.

رسالة عاجلة لمرضى ارتفاع ضغط الدم

وحذر «عبدالغفار» مرضى الضغط المرتفع من الوصفات الطبيعية التى يتم تداولها بين المواطنين، وقال إن هذه الوصفات تأتى بنتيجة عكسية، لافتا إلى أن الطبيب هو الوحيد المشرف على الحالة، ويجب متابعته وإطلاعه بكل العلاجات والجرعات قبل الحصول عليها.

ضرورة إجراء الفحوصات الدورية لمرضى السكر

وفي سياق متصل، وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة لمرضى السكر والكلي، إذ قالت في تقرير رسمي لها أصدرته منذ قليل بالتزامن مع فعاليات التوعية بمرض الكلى التي أطلقتها، على مرضى السكر والكلى،القيام بفحص دم وبول كل 3 أشهر، للاطمئنان على صحة الكلى، والوقاية من مضاعفاتها.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالكشف والعلاج بالمجان للأمراض المزمنة، لافتة إلى أن المبادرة تعمل داخل جميع الوحدات الصحية بشكل يومي، عدا يوم الجمعة «الأجازة الأسبوعية»، من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا، مؤكدة أن كل الوحدات الصحية مزودة بالمستلزمات الطبية لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة.