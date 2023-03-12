النيابة تحيل قاتل سيدة الخير سهير الأنصاري إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

أقتادت الأجهزة الأمنية المتهم بقتل سهير الأنصاري المعروفة إعلاميًا، بـ«سيدة دمنهور»، إلى نيابة دمنهور في حراسة أمنية مشددة، وعرض المتهم للمرة الثانية على النيابة العامة وبمواجهته بالأدلة والتحريات التي تثبت ارتكابه للجريمة، اعترف بجريمته وقيامه بقتلها بهدف السرقة، وقررت النيابة إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

تحقيقات موسعة

منذ أن اكتشفت الواقعة وحتى ضبط المتهم، أجرى جهات التحقيق تحقيقات موسعة فى الجريمة، حيث تبين أن المتهم اعتاد على اصطحاب الضحية بسيارته الملاكي لتقديم المساعدات للفقراء بحكم عملها في جمعية خيرية، وأنه أصبح في احتياج شديد للمال بعد خطوبته لفتاة تربطه بها صلة قرابة.

فقام بإعداد خطة للتخلص منها قبل يومين على التنفيذ، وذلك حينما علم باستعدادها للذهاب إلى إحدى قرى دمنهور للمساهمة في تجهيز فتاة يتيمة للزواج.

تفاصيل الجريمة

وعن تفاصيل الواقعة، فكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لها أنه ورد بلاغ الى مركز شرطة دمنهور بالبحيرة يفيد العثور على جثة سيدة بأحد الطرق بدائرة المركز، حيث تمكنت الأجهزة من ضبط المتهم، وتبين من خلال الفحص والتحريات أن الضحية «موظفة بالمعاش» وتقيم بدمنهور.

كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

كما تبين وجود كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسؤال أبنة المجنى عليها سهير الأنصاري أفادت بخروج والدتها من المنزل رفقة «سائق» بالسيارة الخاصة به لتوزيع صدقات للجمعيات الخيرية، حيث إنّ والدتها عضوة بالجمعيات الخيرية وتوزع الصدقات لتلك الجمعيات وأنّه كان بحوزة والدتها هاتف محمول حقيبة يدها ومبالغ مالية وبعض المشغولات الذهبية.

وتمكن رجال الشرطة من الوصول للمتهم والقبض عليه، وعقب مواجهته بالأدلة والتحريات التى تثبت إرتكابه للجريمة أعترف بارتكاب الواقعة واعتياده اصطحاب المجنى عليها لتوصيلها للجمعيات الخيرية، حيث استقلت معه السيارة قيادته «ملاكي» لتوصيلها لإحدى الجمعيات الخيرية التي تتردد عليها لتوزيع أموال الصدقات.

وتبين أنه أثناء سيرهما توقف بالسيارة وأوهمها بانتظاره أشخاصا قادمين لتسليمه قطع غيار لسيارته، ثم غافلها واعتدى عليها باستخدام عصى «حديدية»، ما أدى إلى وفاتها وعقب ذلك ألقى جثتها بمكان العثور واستولى على متعلقاتها، وتم بإرشاده ضبط المسروقات وكذا السيارة والعصى المستخدمين في ارتكاب الواقعة.