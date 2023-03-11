مواجهات مع الشرطة في اليوم السابع من الاحتجاجات بفرنسا ضد نظام ماكرون للتقاعد

واجهت فرنسا اليوم السابع من المظاهرات ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد وسط إضرابات مستمرة أثرت على النقل العام.

ويعمل تحالف للنقابات العمالية الفرنسية على مواصلة الضغط على الحكومة للتراجع بشأن التعديلات التي يتمثل أهمها في تأخير سن التقاعد إلى 64 عامًا بدلا من 62 عامًا.

ويحافظ تحالف للنقابات العمالية الفرنسية على مظهر نادر للوحدة منذ انطلاق حركة الاحتجاج في نهاية يناير الماضي.

وبدأت الاحتجاجات الساعة العاشرة صباح اليوم في شوارع مدن كبرى من بينها تولوز ونيس، فيما بدأت مسيرة في باريس في الثانية بعد ظهر اليوم.

مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في باريس

ووقعت مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في باريس بسبب قانون التقاعد خلال احتجاجات اليوم، وفقًا لقناة العربية.

وكان 1.28 مليون شخص خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات، وهي أكبر مشاركة منذ بدء حركة الاحتجاجات، وفقًا لبيانات حكومية، وقدرت النقابات العمالية إجمالي عدد المشاركين بنحو 3.5 مليون.

يشار إلى أن استطلاعات رأي تظهر أن أغلبية الناخبين يعارضون خطة ماكرون، بينما تؤيد أغلبية ضئيلة الإضرابات.

وفى الوقت الذى توضح فيه بيانات لوزارة الداخلية أنه من المتوقع أن يشارك ما يصل إلى مليون شخص في أكثر من 200 مسيرة في عموم فرنسا، يواصل مجلس الشيوخ الفرنسى مراجعة التعديلات مع احتمال أن يجري تصويتا بشأنها بحلول مساء غد الأحد.

مجلس الشيخ الفرنسى يراجع التعديلات على القانون

وقال المتحدث باسم شركة توتال إنرجيز لرويترز إن الإضرابات مستمرة في المصافي والمستودعات الرئيسية التابعة للشركة في فرنسا، فيما قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إن الخدمات على المستوى الوطني والإقليمي ستظل مضطربة بشدة خلال مطلع الأسبوع.

التخطيط ليوم آخر من الإضرابات 15 مارس الجارى

ولا تزال القمامة متراكمة في الشوارع في باريس، مع إشارة السكان إلى الانتشار المتزايد للجرذان، وفقا لوسائل إعلام محلية.

جدير بالذكر أنه تم التخطيط ليوم آخر من الإضرابات والاحتجاجات في عموم فرنسا في 15 مارس