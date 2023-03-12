افتتاح منفذ جديد لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة في جامعة طنطا

افتتح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، منفذا لبيع السلع الغذائية والمنظفات الكيميائية بأسعار مخفضة للطلاب والعاملين في الجامعة بمقر كلية التربية، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد هلال عميد كلية التربية، والدكتورة إيمان صحصاح وكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر عبدالرحيم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المنفذ الثالث

صرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بأن افتتاح المنفذ الثالث لبيع السلع الغذائية والمنظفات الكيميائية بأسعار مخفضة للعاملين والطلاب بالجامعة يأتي انطلاقاً من تعزيز دور الجامعة الوطنى فى خدمة المحتمع من خلال توفير السلع والاحتياجات الأساسية الغذائية بأسعار مخفضة للطلاب والعاملين بالجامعة لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ولدعم مستهدفات خطة الدولة المصرية الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المنفذ الجديد تتوافر به السلع والمنتجات بأعلى جودة وبأقل الأسعار، موجها بزيادة المعروض من السلع الغذائية خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.

توافر السلع الغذائية

أضاف الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تعمل دائما على تحديد الاحتياجات المجتمعية من خلال رصد وتحليل البيانات ويتم تحديثها وفقا للمعطيات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، مؤكداً أن المنافذ بالجامعة تشهد إقبالاً كبيراً، ويتم نفاذ الكميات المطروحة من خلال تلك المنافذ بشكل يومي، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل على توفير السلع الغذائية بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة.