الغرف التجارية: 6 آلاف منفذ بيع للمساهمة في خفض أسعار السلع

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الدولة والقطاع الخاص شركاء، لأن 80% من الناتج المحلي «قطاع خاص»، وهناك اجتماعات متواصلة منذ شهر تقريبًا بين وزراء الصناعة، والتموين، والزراعة، للقاء كبار المستوردين، وتم إصدار قرارات لخفض الأسعار ونجحوا في ذلك بالفعل.

وأوضح علاء عز، أن الخبز السياحي انخفض وكذلك السكر، والسلع المختلفة، مؤكدًا أن معرض «أهلا رمضان»، يُقام للسنة السادسة، وكذلك تفعل مبادرة «كلنا واحد»، وتم فتح 6 آلاف منفذ في كل المبادرات، وهذا سيساهم في خفض الأسعار.

السلع لم تختفي في وقت الأزمات

وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه خلال ثورة 25 يناير و30 يونيو، وجائحة كورونا لم تختفي السلع، لأن التجار عليهم دور مجتمعي، مبينًا أن الغرفة طلبت من وزارة التموين منع تصدير السلع الأساسية من أجل توفيرها للمواطن.

سبب ارتفاع سعر الخبز السياحي

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه تم عمل العديد من الدراسات من أجل العمل على تثبيت سعر الخبز السياحي، مؤكدًا أن القمح الموجود في الدولة، تم تسديد أسعاره، ولكن قمح الخبز السياحي يتم دفعه حسب أسعار القمح في البورصات العالمية لذا تم ارتفاع السعر، مبينًا أن الدولة ستوفر الدقيق وتتفق مع أصحاب المخابز على سعر الخبز كما يحدث في منظومة الخبز المدعومة.