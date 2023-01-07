قائمة أسعار السلع الغذائية في منفذ بيع الإصلاح الزراعي بالشرقية

يسعى الأشخاص لمعرفة أسعار السلع الغذائية، خاصة تلك التي تتغير أسعارها حسب أسعار السوق، كما يرغبون في شراء مستلزماتهم واحتياجات المنزل من الغذاء، بأسعار مخفضة، لذا تستعرض «الوطن»، أسعار المنتجات الغذائية في منافذ البيع الأقل سعر، مقارنة بمنافذ البيع الأخرى.

وفي سطور التقرير التالية، نوضح قائمة أسعار السلع الغذائية في منفذ البيع التابع للإصلاح الزراعي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

أوضح محمد نصر أمين مخزن بمنفذ بيع الإصلاح الزراعي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أن المنفذ يضم عددا من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، كالزيت، الشاي، الصابون وبعض أنواع المشروبات.

قائمة أسعار السلع الغذائية بمنفذ بيع الإصلاح الزراعي:

سعر كيلو السكر 18.5 جنيها.

سعر باكو شاي عبوة 40 ملجم 6 جنيهات.

سعر باكو شاي عبوة 100 ملجم 14 جنيها.

سعر باكو شاي عبوة 250 ملجم 34 جنيها.

سعى باكو شاي عبوة 250 ملجم 38 جنيها.

سعر عبوة زيت زيتون لتر 100 جنيها.

سعر زيت زيتون عبوة نصف لتر 45 جنيها.

سعر زيتون عبوة ربع لتر 17 جنيها.

سعر عبوة بن سادة 100 ملجم 17 جنيها.

سعر عبوة بن محوج 125 ملجم 25 جنيها.

سعر علبة ينسون 12 فتلة 13 جنيها.

سعر عبوة خل لتر 7 جنيهات.

خل تفاح 250 15 جنيها

سعر عبوة زيت لتر 63 جنيها.

سعر عبوة عسل أسود 3\4 لتر 23 جنيها.

سعر كيس مكرونة 350 ملجم 7 جنيهات.

قطعة صابون إنجلش 9 جنيهات.

سعر عبوة نسكافيه 37 جنيهات.

سعر حلاوة طحنية عبوة تزن 800 جم 53 جنيها.

أسعار البيض بمنفذ الإصلاح الزراعي

ويوجد في منفذ البيع التابع للإصلاح الزراعي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم البيض الأبيض، الأحمر والبلدي بأسعار ثابتة لكرتونة البيض الحجم الكبير.

سعر كرتونة البيض الأبيض الحجم الكبير 80 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر الحجم الكبير 87 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي 88 جنيها.