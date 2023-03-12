انتداب أسامة السيد أمينا مساعدا لجامعة أسيوط.. وصفاء محمود للموارد البشرية

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم، قرارين بانتداب اثنين من العاملين في قطاعات الجامعة للعمل في وظيفة أمين الجامعة المساعد ندبا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمستشفيات أسيوط الجامعية من والآخر، وانتداب من أخصائي تطبيق نظم ولوائح بالمستوى الأول الوظيفي (أ) بمجموعة الوظائف التخصصية للعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بالإدارة المركزية للموارد البشرية.

أمين جامعة أسيوط المساعد

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، في بيان له، أنّ القرار الأول شمل انتداب أسامة السيد محمود مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمستشفيات أسيوط الجامعية للعمل في وظيفة أمين الجامعة المساعد من المستوى الوظيفى العالى مجموعة الوظائف التخصصية للمجموعة النوعية للوظائف القيادية بموازنة قسم التعليم.

الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن القرارات ايضا شملت إصدار قرار آخر بانتداب الأستاذة صفاء محمود أحمد أخصائس تطبيق نظم ولوائح بالمستوى الأول الوظيفي (أ) بمجموعة الوظائف التخصصية (وظائف التنمية الإدارية) للعمل مديراً عاما للإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بالإدارة المركزية للموارد البشرية.