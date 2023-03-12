مركز صدفا في أسيوط ينظم ندوة تثقيفية عن مكافحة الفساد

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الدولة تعمل على مكافحة الفساد، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وهو ما يظهر جليًا في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030؛ لتأكيد إرادتها وعزيمتها الصادقة في خلق بيئة وطنية نزيهة تكافح الفساد بكل أشكاله.

وأضاف أنّ أجهزة الدولة تتكاتف لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وتوفير آليات قانونية فعالة يتم تطبيقها على مراحل لحماية المال العام، والتصدي لأي انحراف، مشيرًا إلى عقد سلسلة من الندوات بالوحدات المحلية في المراكز والقرى والإدارات والمديريات الخدمية؛ لتوعية العاملين بسبل مكافحة الفساد وعرض جهود الدولة في مكافحة الفساد ومنعه ‏وتوضيح خطورته على التنمية بما يساهم في خلق ثقافة رافضة لكل أشكال الفساد.

ندوة تثقيفية عن مكافحة الفساد

وشهد عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد للمحافظة، ندوة تثقيفية عن مكافحة الفساد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، تزامنًا مع اليوم العالمي للفساد، بحضور خالد إبراهيم عويس رئيس مركز ومدينة صدفا.

وتناولت الندوة أهداف عدة منها «تعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتحقيق النزاهة داخل جميع الجهات والأجهزة المعاونة، ونشر مفاهيم النزاهة والشفافية، وتدريب الكوادر الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين على نظم مكافحة الفساد بشكل خاص، ونظم الإدارة والحوكمة والتنمية الإدارية بشكل عام، ونشر الوعي والمعرفة في هذا المجال ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد».