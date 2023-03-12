الحكم على 6 متهمين بالإعدام والمؤبد في أسيوط.. أطلقوا النار على جنازة

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بالحكم في القضية رقم 1779 لسنة 2022 جنايات بإعدام 3 متهمين شنقا والحكم على اثنين آخرين بالمؤبد وصبي بـ10 أعوام بتهمة إطلاق وابل من الأعيرة النارية على جنازة «سيدة»، وقتل ابنها وشقيقها بقرية منشأة خشبة بمركز القوصية، بسبب خصومة ثأرية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي، وأحمد عبد الناصر دبوس نائبا رئيس المحكمة والمستشار محمد أبوسداح عضو المحكمة وأمانة سر سيد علي وناصر فؤاد.

إطلاق النار عن جنازة سيدة

تعود أحداث القضية رقم 1779 لسنة 2022 إلى الجنايات لورود بلاغ لمركز شرطة القوصية إلى قيام أفراد من عائلة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على مسيرة جنازة لـ"سيدة" من عائلة أخرى، ما أسفر عن مقتل اثنين من أبناء المتوفاة وشقيقها بسبب خصومة ثأرية بين العائلتين.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والفحص مقتل "ح.ش.أ" 62 عامًا بالمعاش شقيق المتوفاة و"ع.م.ع" 27 عامًا، نجل المتوفاة وإصابة اثنين آخرين، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا بمحيط القرية لضبط الجناة وأسفرت تحريات المباحث عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من "أحمد.ع.خ" و"أحمد.ز.م"، و"حمادة.خ.ع"، و"عيد.ع.م"، و"أحمد.ع.م"، و"محمد.ح.م".