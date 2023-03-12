افتتاح برنامج تدريبي لإعداد القادة في مختلف قطاعات جامعة أسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على تطوير المهارات القيادية والإشرافية في مختلف جهات الجامعة لجميع التخصصات والوقوف على أحدث المستجدات، ومعرفة الأساليب والوسائل الفعالة التي تساعدهم على أدائهم بشكل مؤثرو فعال؛ لإدارة الأزمات والتغلب على أصعب المشكلات.

جاء ذلك تعقيبا على افتتاح برنامج تدريبي في مجال إعداد القادة للعاملين بمختلف إدارات الجامعة، والذي يمتد في الفترة من 12 حتى 15 مارس الجاري بحضور مصطفى حسن أمين عام الجامعة المساعد، ومحمود يونس أحمد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وخالد عمران مدير عام إدارة وتنمية المواهب.

تطبيق الأساليب الحديثة

وأوضح مصطفى حسن أمين الجامعة المساعد، أنّ برنامج إعداد القادة يهدف إلى مساعدة المشاركين في تطبيق الأساليب الحديثة الجماعية المؤثرة لمنظمات العمل، وتعزيز الإمكانات القيادية لكل أعضاء الفريق فضلاً عن التعرف على أنماط وسلوكيات القيادة الرئيسية، وإدراك السياق المناسب للاستخدام وتحديد الخصائص المحورية الواجب توافرها فى الوظائف القيادية والإشرافية.

4 أيام المحاضرات

كما أضاف محمود يونس، أن البرنامج التدريبي يأتي بمشاركة 30 متدرباً من جميع مختلف الجهات بالجامعة، ويناقش على مدى 4 أيام العديد من المحاضرات الهامة منها، المتابعة وتقييم الأداء وطبيعة السلوك الإنساني، الوظائف القيادية فى ضوء احكام قانون الخدمة المدنية 81لسنة 2016، مداخل التغيير والتطوير التنظيمي والقيادة التحويلية كمدخل لقيادة التغير، ودور المدير في ظل المتغيرات الحديثة، والتفكير الابتكاري في حل المشكلات واتخاذ القرار.

كما أوضح خالد عمران، أن الدورة التدريبية يحاضر بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس وهم الدكتور أحمد سيد سباعي كلية التجارة، الدكتور محمد مصطفى حمد كلية التربية، الدكتور المعتز بالله البرنس كلية التجارة.