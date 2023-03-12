زوجان فائزان بالحج بالقليوبية: أحسن هدية بعد تربية الأولاد والخروج على المعاش

«خير جائزة لنا وأحلى هدية من ربنا مع المعاش وبعد أداء رسالة تربية الأولاد»، هكذا عبر الزوجان نبوية محمد حلمي أخصائية اجتماعية، وزوجها محمد عبد الرحمن محمد قمر، من قرية ميت عاصم مركز بنها في محافظة القليوبية، عن سعادتهما بعد فوزهما بقرعة الحج 2023 هذا العام ضمن 599 حاجًا من أبناء القليوبية، أعلنت أسماءهم اليوم خلال القرعة العلنية للحج هذا العام، والتي عقدت في الصالة المغطاة باستاد بنها اليوم.

الحاجه نبوية: أحسن هدية مع خروجي للمعاش الأربعاء المقبل

والتقت «الوطن» الزوجين نبوية ومحمد بعد فوزهما حيث عمت الفرحة بينهما وبين أبنائهم المشاركين معهم في القرعة وانطلقت الزغاريد من حولهما وانهمرت الزوجه في البكاء بعد سماع اسمها وزوجها خلال إعلان القرعة وفوزهما بتاشيرة للحج هذا العام، مشيرة إلى أنها ستخرج على المعاش الأربعاء المقبل، وأن فوزها بالحج أحسن هدية هذا العام موجهة الشكر لله وزوجها، وأجهزة الأمن بالقليوبية على حسن تنظيم القرعة هذا العام.

وأضافت نبوية أنها تعمل أخصائية اجتماعية وتخرج على المعاش، الأربعاء المقبل، وقررت التقدم للحج هذا العام، ودعت الله كثيرا بأن يمن عليها بالقبول، مشيرة إلى أن لحظة إعلان أسمها أعظم لحظة مرت على حياتها، بعدما فقدت الأمل عقب دخولها وسماعها أسماء الفائزين في قسم بنها اعتقادا منها بأنها لم يرد اسمها لتتفاجأ بإعلان أسماء جديدة، وهي من ضمنها.

الحاج محمد: الحج خير ختام بعد رسالة الحياة

فيما قال الزوج محمد عبد الرحمن قمر، على المعاش، حيث كان يعمل في التربية والتعليم، لـ«الوطن»، إنه فرح كثيرا بإعلان اسمه وزوجته ضمن الفائزين بقرعة الحج 2023 في القليوبية، مشيرا إلى أنّه قابل أحد الاشخاص لا يعرفه منذ أسبوع وقال له ستكون من الحجاج هذا العام، وتحققت النبوءة اليوم بإعلان الاسم، مشيرا إلى أن هذه أحلى هدية من ربنا، وخاصة بعد الخروج على المعاش له، وخروج زوجته على المعاش خلال أيام قائلا: «أدينا رسالتنا وخير ختام الحج».

كانت مديرية أمن القليوبية قد أعلنت اسماء الفائزين بقرعة الحج للعام الهجرى 1444هجريا – 2023 ميلاديا بمشاركة مساعد المدير للشؤون المالية والإدارية ومفتش وزارة الداخلية وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظ بحضور عدد كبير من المتقدمين لحج القرعة بمحافظة القليوبية بالصالة المغطاة في استاد بنها

ووجه مساعد مدير امن القليوبية نيابة عن مدير الامن التهنئة لمن حالفهم الحظ خلال قرعة الحج التى تم إجراؤها اليوم واختيار 599 شحصا لأداء الحج هذا العام من القليوبية مؤكدا أنه تم العمل بشكل متواصل؛ للانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لقرعة الحج لهذا العام.