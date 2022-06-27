محافظ القليوبية يودع أول فوج لأداء مناسك الحج.. 32 شخصا «صور»

حرص عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على توديع أول فوج لحجاج بيت الله الحرام من مواطني محافظة القليوبية، والبالغ عددهم 32 حاجا وحاجة ضمن حجاج القرعة والجمعيات الأهلية، وذلك من أمام مسجد إبراهيم مرسي بمدينة بنها، وذلك بعد انقطاع عامين بسبب جائحة كورونا.

توفير التسهيلات اللازمة

وإطمئن محافظ القليوبية من القائمين على تنظيم الرحلة على توفير كل التسهيلات، وإنهاء إجراءات السفر في سهولة ويسر، مطالبا بالدعاء لمصر بأن يحفظها الله، وأن تستمر مسيرة التنمية ويحقق لها الأمن والأمان والاستقرار.

وتبادل الحجاج عبارات السرور والفرح قبل التوجه لبيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث حرصت محافظة القليوبية على توفير كل سبل الراحة للحجاج وذويهم خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة.

تقديم التهنئة للفائزين في القرعة

وتمنى المحافظ للحجاج السلامة خلال سفرهم، مقدما التهنئة للفائزين في قرعة التضامن الاجتماعي هذ العام، وتمنى لهم أداء المناسك بكل سهولة ويسر والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام، وأوصاهم باتباع الإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامتهم في تنقلاتهم وأدائهم للشعائر، وطالبهم بالدعاء لمصر وشعبها وبالأمن والأمان والتوفيق والسداد.

وأكد «الهجان»، أنه كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين، وإنهاء كافة المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة لإنهاء كافة الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة، والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج.

ورافق المحافظ اليوم كل من خالد عبد العليم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها.