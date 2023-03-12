وزير قطاع الأعمال: إضافة خطوط إنتاج جديدة لسد احتياجات مشروعات النقل

قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة للشركة المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية سيجوارت، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في إطار جولاته الميدانية.

وتفقد وزير قطاع الأعمال العام، خطوط الإنتاج ومصانع فلنكات القطار السريع و فلنكات الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، بالإضافة لمصنع المواسير الخرسانية.

خطة العمل داخل الشركة

واستعرض عصمت، خطة العمل داخل الشركة وإمكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة، والطاقة الإنتاجية المستهدفة والتي بلغ معدل تنفيذها نسبة 100% لتوفير احتياجات مشروع القطار السريع والذي يتم تنفيذه حاليا .

احتياجات ولوازم الإنتاج وقطع الغيار المطلوبة

راجع المهندس عصمت، احتياجات ولوازم الإنتاج وقطع الغيار المطلوبة وخطط الصيانة ومعدلات تنفيذها والالتزام بمواعيد التنفيذ، مشيرا إلى العمل على توفير تلك الاحتياجات خاصةً الأسلاك الحديدية والقطع المعدنية ذات المواصفات الخاصة والشرائح المعدنية وشبك الحديد اللازم لعملية التسليح وأطقم المثبتات الخاصة بالقضبان لضمان استمرار عمل المصانع بطاقتها الإنتاجية القصوى للوفاء بالتزامات الشركة تجاه مشروعات مد قضبان السكك الحديدية الخاصة بالقطار السريع ومترو الأنفاق وهيئة سكك حديد مصر.

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة سيجوارت، تعمل في مجال إنتاج الفلنكات الحديدية للسكك الحديدية منذ عام 1932 وهو ما أكسب العاملين بها خبرات متراكمة في هذا المجال، الأمر الذي مكنهم من الالتزام والوفاء بالمواصفات الفنية التي حددتها المكاتب الاستشارية التي تقوم علي تنفيذ القطار الكهربائي السريع.

إضافة خطوط إنتاج جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية

أوضح عصمت أن الفترة المقبلة ستشهد إضافة خطوط إنتاج جديدة لزيادة الطاقة الانتاجية للشركة لسد احتياجات المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في مجال النقل وخطوط السكك الحديدية بطول البلاد وعرضها.