كل ما تريد معرفته عن القطار الكهربائي السريع.. مشروع واعد للشباب

يشتمل مشروع القطار الكهربائي السريع، حاليا على 23 محطة منها 12 للقطار السريع و11 إقليمية، ومن المقرر أن يسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتقليل الازدحام المروري، وتأثير أفضل على البيئة، فضلاً عن دوره المهم في التنمية الاقتصادية.

أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، أن مشروع القطار الكهربائي السريع يعتبر من أفضل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا، موضحا أن المشروع يوفر حوالي 100 ألف فرصة عمل بشكل مباشر و100 ألف بشكل غير مباشر.

يربط جميع المحافظات بعضها ببعض

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن المشروع يصل من أكتوبر في مدة زمنية 4 ساعات، ويربط جميع المحافظات بعضها ببعض، موضحا أنه يعتبر متنفسا للمجتمعات العمرانية الجديدة، ويشمل عدد من المحطات المدروسة بشكل جيد.

وبحسب تقرير من وزارة النقل، تعتبر منظومة القطار الكهربائي السريع شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في السادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وحلوان و15 مايو وبرج العرب.

كما يخدم مشروع القطار الكهربائي السريع، المناطق السياحية كالثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبوسمبل والبحر الأحمر، كما تسهم شبكة القطار الكهربائي السريع في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية والزراعية المار بها.

محطات الخط الأول في القطار الكهربائي السريع

يمتد الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة العلمين مطروح في المسافة من محطة محمد نجيب وحتى محطة السخنة، وبحسب تقرير من وزارة النقل، والتي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة.

تعمل وزارة النقل على تنفيذ طرق ربط المحطة بالطريق الدائري الأوسطي ومحور محمد نجيب، ويشمل القطار الكهربائي السريع، محطة العاصمة وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT، وتعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية، وتشمل المحطة مولا تجاريا على مساحة 70 ألف متر مربع، ويوجد 3 كباري للمشاة للربط بين المبنيين.

تشمل محطات الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، محطة العين السخنة، التى ستخدم منطقة العين السخنة سواء المناطق السياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية وأيضا منطقة ميناء العين السخنة، كما يمكن أن تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، وكذلك مدينة السويس الجديدة وهي محطة نهائية للخط، وتوجد وصلة للمسار من محطة السخنة وحتى ميناء العين السخنة بطول حوالى 6 كم، وهي وصلة الربط مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع لخدمة نقل البضائع من وإلى الميناء عن طريق هذه الشبكة.