«الحجر الزراعي» يتخذ إجراءات مشددة لمنع تصدير منتجات بها مبيدات

أصدر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عددًا من الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها من قبل الشركات المصدرة للمنتجات الزارعية وذلك بناءًا على إخطار الحجر الزراعي؛ لضمان نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية وتمثلت في الآتي.

أعلن المجلس، في منشور حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه سيتم وقف أي مزرعة يثبت تلوث محصولها بمتبقيات مبيدات أعلى من المسموح بها في القواعد الأوروبية عن التصدير لدول الاتحاد الأوروبي، تمهيدًا لإعادة تقييم المزرعة بحد أدنى شهراً وفي حال عدم التوافق يتم إيقافها حتى نهاية الموسم.

وقف اعتماد أي مزرعة يثبت تلوث محصولها

وأكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وقف اعتماد أي مزرعة يثبت تلوث محصولها بأحد المبيدات المحظور استخدامها مثل «الكلوروبيرفوس» حتى نهاية الموسم التصديري لجميع دول العالم.

فرض سحب عينات من كل حاوية معدة للتصدير

وجه «المجلس» إنذارا لأي شركة يرد لها إخطارًا لأحد شحناتها من محصول الموالح بدول الإتحاد الأوروبي بسبب إرتفاع مستوى متبقيات المبيدات عن المسموح بها في الإتحاد الأوروبي وفي حال تكرار رفض أحد شحناتها مرة أخرى يتم فرض سحب عينات من كل حاوية معدة للتصدير يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي وفي حالة التكرار للمرة الثالثة يتم إلغاء اعتمادها للتصدير لدول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الموسم التصديري الحالي.

ولفت المجلس إلى أنه كذلك سيتم تحديد آليات وقواعد التكويد للموسم الجديد في ضوء نتائج تقييم الموسم التصديري الحالي، مشيرًا إلى أنه في ضوء إستمرار فرض الإتحاد الأوروبي لنسبة الفحص الإضافي على شحنات البرتقال المصري بنسبة 20% بسبب استمرار وصول شحنات مخالفة سيتم اتخاذ تلك الإجراءات الاحترازية.